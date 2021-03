Ibra a Sanremo, Amadeus: “Canterà Io vagabondo con Mihajlovic” (Di lunedì 1 marzo 2021) Da Federica Pellegrini ad Alberto Tomba, fino ad Alex Schwazer. Ma fra i tanti personaggi del mondo dello sport che saranno presenti alla 71esima edizione del festival di Sanremo, il più atteso è certamente Zlatan Ibrahimovic (ospite fisso sul palco dell’Ariston). Nella serata di giovedì l’attaccante del Milan sarà affiancato dall’amico e allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, con Amadeus che nella conferenza stampa della vigilia ha svelato che i due canteranno insieme “Io vagabondo”, capolavoro dei Nomadi del 1972. Amadeus ha anche aggiunto che lo svedese sarà protagonista di uno sketch con il conduttore e Fiorello sulla fede interista dei due. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Da Federica Pellegrini ad Alberto Tomba, fino ad Alex Schwazer. Ma fra i tanti personaggi del mondo dello sport che saranno presenti alla 71esima edizione del festival di, il più atteso è certamente Zlatanhimovic (ospite fisso sul palco dell’Ariston). Nella serata di giovedì l’attaccante del Milan sarà affiancato dall’amico e allenatore del Bologna, Sinisa, conche nella conferenza stampa della vigilia ha svelato che i due canteranno insieme “Io”, capolavoro dei Nomadi del 1972.ha anche aggiunto che lo svedese sarà protagonista di uno sketch con il conduttore e Fiorello sulla fede interista dei due. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

