Governo | Bellanova | ' ora risposte a tante questioni aperte'

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Sappiamo qual è la composizione di questo, ma sappiamo anche ci sonoa cui bisogna dare. Personalmente, quello che sta impegnando le mie ore è approfondire tutte le tematiche su cui saremo chiamati a rispondere in termini di competenza, qualità delle iniziative e anche capacità di collaborazione in una coalizione che è quella che ha risposto all'appello del presidente della Repubblica". Così la viceministra alle Infrastrutture Teresa, lasciando Palazzo Chigi subito dopo il giuramento. Quanto alle opere pubbliche da realizzare, "noi diciamo sì allo sviluppo sostenibile di questo Paese".

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Questo è il Governo che abbiamo contribuito a far nascere e abbiamo voluto nell'interesse del Paese e sono onorata di essere stata chiamata a farne parte". Così la vicemini ...Giurano i sottosegretari del governo Draghi. La cerimonia a Palazzo Chigi, a partire dalle 15, dinanzi al presidente del Consiglio Mario Draghi.