Golden Globe 2021, gli uomini meglio vestiti (Di lunedì 1 marzo 2021) Quest'anno ai Golden Globe c'è una cosa che è mancata in assoluto, e quella cosa si chiama red carpet. Nessun convoglio di limousine è arrivato ad accompagnare attori, attrici, registi al consueto Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, dove tradizionalmente si svolge la cerimonia di premiazione. Nessuna calca di fotografi, flash. I protocolli sanitari hanno imposto collegamenti da remoto per i candidati. Tuttavia, seppure a distanza, i protagonisti della serata hanno trovato comunque un modo per fare dei Golden Globe anche una celebrazione dello stile, come è sempre stato. Ecco i migliori look della serata.\ Josh O'Connor in Loewe Josh O'Connor che ha vinto il premio come miglior attore nella serie televisiva The Crown interpretando il ruolo del principe Carlo, ha seguito la premiazione da casa in un total look ...

