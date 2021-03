Gli abiti più belli che ricorderemo di questi Golden Globe (Di lunedì 1 marzo 2021) I Golden Globe hanno aperto le danze come primo evento dell’anno. Causa Covid, il red carpet ha potuto ospitare soltanto pochissime persone, mentre tutti gli artisti nominati hanno mostrato i bellissimi outfit scelti per la serata seduti comodamente dal divano di casa, in compagnia dei propri cari. Nonostante la difficoltà imposta dalla pandemia, in tanti hanno puntato a bellissimi vestiti da sfoggiare per l’occasione, alcuni più memorabili di altri. Partiamo da una delle vincitrici indiscusse della serata, Anya Taylor Joy, che ha portato a casa la statuetta come migliore attrice protagonista in una miniserie (La regina degli scacchi) indossando un delizioso abito verde speranza, firmato Dior. Golden Globe, gli abiti più belli di quest’edizione: da ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021) Ihanno aperto le danze come primo evento dell’anno. Causa Covid, il red carpet ha potuto ospitare soltanto pochissime persone, mentre tutti gli artisti nominati hanno mostrato issimi outfit scelti per la serata seduti comodamente dal divano di casa, in compagnia dei propri cari. Nonostante la difficoltà imposta dalla pandemia, in tanti hanno puntato assimi vestiti da sfoggiare per l’occasione, alcuni più memorabili di altri. Partiamo da una delle vincitrici indiscusse della serata, Anya Taylor Joy, che ha portato a casa la statuetta come migliore attrice protagonista in una miniserie (La regina degli scacchi) indossando un delizioso abito verde speranza, firmato Dior., glipiùdi quest’edizione: da ...

