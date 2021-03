Gillian Anderson, l’attrice si impone ai Golden Globe per la “sua” Margaret Thatcher (Di lunedì 1 marzo 2021) È stata premiata come miglior attrice non protagonista in una serie tv Gillian Anderson è una delle vincitrici di questa inconsueta edizione del Golden Globe. Grazie al suo ruolo in “The Crown” (sere tra le più premiate di questa edizione) dove ha interpretato Margaret Thatcher ha portato a casa il premio come miglior attrice non protagonista in una serie tv. Tra le cose più semplici di questa sua avventura, spiega post vittoria ai microfoni di E! Entertainment c’è stato sicuramente quello di lavorare in un clima sereno e agile come quello di The Crown: “Sono un gruppo fenomenale di persone e c’è stato anche molto divertimento”. Leggi anche: The Crown si aggiudica quattro Golden Globe Awards Per quanto riguarda il suo ruolo e la sua interpretazione ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 marzo 2021) È stata premiata come miglior attrice non protagonista in una serie tvè una delle vincitrici di questa inconsueta edizione del. Grazie al suo ruolo in “The Crown” (sere tra le più premiate di questa edizione) dove ha interpretatoha portato a casa il premio come miglior attrice non protagonista in una serie tv. Tra le cose più semplici di questa sua avventura, spiega post vittoria ai microfoni di E! Entertainment c’è stato sicuramente quello di lavorare in un clima sereno e agile come quello di The Crown: “Sono un gruppo fenomenale di persone e c’è stato anche molto divertimento”. Leggi anche: The Crown si aggiudica quattroAwards Per quanto riguarda il suo ruolo e la sua interpretazione ...

Golden Globe, Nomadland miglior film, l'Italia vince con Laura Pausini ... oltre quelli per Emma Corrin e Josh O'Connor, che in questa stagione interpretano la coppia Lady Diana " Carlo d'Inghilterra, e per Gillian Anderson, una magnifica Margaret Thatcher. Come da copione ...

Golden Globes: l'Italia vince con Pausini The Crown ha vinto nella categoria migliore serie drammatica con Emma Corrin, Josh O'Connor e Gillian Anderson premiati per i ruoli di Lady Diana, del principe Carlo e di Margaret Thatcher.

Golden Globe 2021, Gillian Anderson parla di Margaret Thatcher e di… X-Files

laura pausini vince golden globe Billie Holiday." andra day golden globes La Hollywood Foreign Press assegna 25 premi per il cinema e per la tv: "The Crown" ha vinto nella categoria migliore serie drammatica con Emma Corrin, Josh ...

