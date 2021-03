GF Vip, Pretelli preoccupato per il fratello (Di lunedì 1 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli quando ha saputo che il ”fratellino” Giulio sarebbe diventato papà, è rimasto dapprima di sasso e poi, superato il momento di sorpresa, è stato contentissimo per la bellissima notizia e per il fatto di diventare zio. Ma poi, nella Casa, ci ha riflettuto un po’ e la preoccupazione ha preso il sopravvento. Per Pierpaolo Pretelli, uno dei finalisti all’interno della Casa del Grande fratello Vip, è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) Pierpaoloquando ha saputo che il ”fratellino” Giulio sarebbe diventato papà, è rimasto dapprima di sasso e poi, superato il momento di sorpresa, è stato contentissimo per la bellissima notizia e per il fatto di diventare zio. Ma poi, nella Casa, ci ha riflettuto un po’ e la preoccupazione ha preso il sopravvento. Per Pierpaolo, uno dei finalisti all’interno della Casa del GrandeVip, è Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : GF Vip, Pierpaolo Pretelli si sfoga in merito alla paternità di suo fratello Giulio - zazoomblog : Grande Fratello VIP 5 Pierpaolo Pretelli ancora scettico sulla paternità del fratello Giulio - #Grande #Fratello… - Roberta09736515 : Le parole di Pierpaolo Pretelli a Stefania Orlando - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via @GrandeFratello PP sei un… - blogtivvu : Pierpaolo Pretelli è preoccupato per il fratello Giulio che sta per diventare padre: il suo sfogo al #GFVip… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Pretelli su Salemi: 'Ho sognato che stava con un altro' -