Germania, inflazione oltre le attese a febbraio (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Cresce più del previsto l’inflazione in Germania a febbraio. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a +0,7%, rispetto al +0,8% del mese precedente, risultando superiori alle attese degli analisti (+0,5%). Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata a +1,3% rispetto al +1% di gennaio e si confronta con il +1,2% del consensus. L’inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,6%, contro il +0,5% atteso ed il +1,4% precedente, mentre su anno segna una variazione di +1,6%, uguale al mese precedente e alle attese. (Foto: Pexels / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Cresce più del previsto l’in. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a +0,7%, rispetto al +0,8% del mese precedente, risultando superiori alledegli analisti (+0,5%). Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata a +1,3% rispetto al +1% di gennaio e si confronta con il +1,2% del consensus. L’armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,6%, contro il +0,5% atteso ed il +1,4% precedente, mentre su anno segna una variazione di +1,6%, uguale al mese precedente e alle. (Foto: Pexels / Pixabay)

moneypuntoit : ?? Germania: inflazione batte le stime a febbraio ?? - polipolio : @fdragoni :-O se davvero ci fosse stagflazione (e non una sana inflazione in Germania accompagnata da stabilità/def… - PaoloLuraschi : -Francia:PMI manifatturiero febbraio -Germania:direttori agli acquisti settore manifatturiero febbraio -Eurozona:… - lufo88ita : @SimoneDagnini @TristeMietitore 3) Nel 1979 (2 anni _prima_ del divorzio) l'inflazione in Italia era al 19%). In Ge… - franciceo : RT @Musso___: Lo stimolo fiscale Usa e la fine del #lockdown porteranno inflazione ... in Germania. Diciamo 3% In autunno il nuovo cancell… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania inflazione Germania, inflazione oltre le attese a febbraio Cresce più del previsto l' inflazione in Germania a febbraio. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a +0,7% , rispetto al +0,8% del mese ...

Borsa: Asia chiude in rialzo, bene la Cina Prevista anche l'inflazione di Italia e Germania, il credito al consumo della Gran Bretagna e la spesa in costruzioni negli Usa. .

Germania, l'inflazione torna a fare paura: "Sarà al 3% a fine anno" la Repubblica Germania: inflazione accelera a febbraio, una salita destinata ad aumentare "Un'ulteriore accelerazione dell'inflazione tedesca è dovuta principalmente all'aumento dei prezzi dell'energia. Inoltre, non bisogna dimenticare che questi numeri sono ancora distorti dai lockdown e ...

Germania: inflazione preliminare in crescita a febbraio In Germania, l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) ha reso note le stime preliminari sull'inflazione. L'indice dei prezzi al consumo è atteso in crescita dello 0,7% a febbraio rispetto a gennaio ...

Cresce più del previsto l'ina febbraio. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a +0,7% , rispetto al +0,8% del mese ...Prevista anche l'di Italia e, il credito al consumo della Gran Bretagna e la spesa in costruzioni negli Usa. ."Un'ulteriore accelerazione dell'inflazione tedesca è dovuta principalmente all'aumento dei prezzi dell'energia. Inoltre, non bisogna dimenticare che questi numeri sono ancora distorti dai lockdown e ...In Germania, l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) ha reso note le stime preliminari sull'inflazione. L'indice dei prezzi al consumo è atteso in crescita dello 0,7% a febbraio rispetto a gennaio ...