Eros Ramazzotti e i complimenti a Laura Pausini per il Golden Globe (Di lunedì 1 marzo 2021) Tra tanti auguri e complimenti ricevuti per la vittoria del Golden Globe, Laura Pausini ha ricevuto anche quelli speciali del collega e amico Eros Ramazzotti L’Italia si è svegliata con una bella notizia: Laura Pausini ha vinto il Golden Globe per la Miglior colonna sonora di un film con la canzone “Io sì/Seen”. Il brano scritto da Diane Warren e Nicolò Agliardi è stato usato nel film “La vita davanti a sè” diretto da Edoardo Ponti e con la partecipazione della meravigliosa Sophia Loren. Incredula quando ha ricevuto la nomination, la Pausini ha condiviso il suo stupore e la sua gioia sui suoi canali social quando ha scoperto di aver vinto l’ambita statuetta. L’entusiasmo per la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Tra tanti auguri ericevuti per la vittoria delha ricevuto anche quelli speciali del collega e amicoL’Italia si è svegliata con una bella notizia:ha vinto ilper la Miglior colonna sonora di un film con la canzone “Io sì/Seen”. Il brano scritto da Diane Warren e Nicolò Agliardi è stato usato nel film “La vita davanti a sè” diretto da Edoardo Ponti e con la partecipazione della meravigliosa Sophia Loren. Incredula quando ha ricevuto la nomination, laha condiviso il suo stupore e la sua gioia sui suoi canali social quando ha scoperto di aver vinto l’ambita statuetta. L’entusiasmo per la ...

TanRiddle2 : Myss Keta feat. Eros Ramazzotti e Orietta Berti. - DESIFOTOLISBOA : Now playing Se Bastasse Una Canzone by Eros Ramazzotti! - sonikmusicnet : Ora in onda: Eros Ramazzotti - Calma apparente - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - L'EQUILIBRISTA (MP3) - Lindali98 : #NowPlaying Eros Ramazzotti - Il Tempo Non Sente Ragione on #FastCast4u.com -