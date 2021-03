Draghi lima nuovo Dpcm e prepara battaglia vaccini

Leggi su udine20

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo Angelo Borrelli via anche Domenico Arcuri, mentre il premier Marioilcon le misure per limitare la diffusione del Covid e delle sue varianti ela ‘’. Arcuri arriva a Palazzo Chigi attorno all’ora di pranzo, va via in auto dall’uscita alle spalle della sede della presidenza del Consiglio dopo mezz’ora appena. La sabbia nella clessidra sembra aver terminato la sua corsa per il numero uno di Invitalia: “dead man walk”, ironizza un ministro rispondendo a chi chiede se Arcuri, dopo Borrelli, sia prossimo all’uscita. Da Palazzo Chigi tacciono, non è dato sapere se l’ormai ex super commissario abbia visto, se sia stato il premier in persona a dargli il benservito. Che arriva a pochi minuti ...