(Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) –più povere e più insicure. E’ uno degli effetti collaterali delladi, che le ha rese, senza distinzioni di età e area geografica, le principali vittime economiche e sociali dell’ultimo anno. Una su due ha visto peggiorare la propria situazione economica negli ultimi dodici mesi, sia al Nord che al Sud, e tra le occupate, una su due teme di perdere il lavoro in futuro. La situazione emerge dall’indagine ‘La condizione economica femminile in epoca di-19’ realizzata da Ipsos per WeWorld, organizzazione italiana che difende i diritti die bambini in 27 Paesi del mondo, inclusa l’Italia. Tra le disoccupate, una donna su quattro, a causa del, ha rinunciato a cercare un’occupazione. Le più giovani lamentano un impatto ...

acmilan : Il Milan sostiene il centro 'Soccorso Violenza Sessuale e Domestica' della Mangiagalli: la nostra donazione aiuterà… - istsupsan : ??LONG COVID: COS'È ?? ??presenza nei pazienti di sintomi #COVID19 variabili a distanza di più di 2 mesi dall'infe… - Avvenire_Nei : Coronavirus. «America Latina, il Covid ha rubato alle donne dieci anni di conquiste» - TV7Benevento : Covid: donne e pandemia, una su due impoverita e insicura (2)... - TV7Benevento : Covid: donne e pandemia, una su due impoverita e insicura... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid donne

Il Sole 24 ORE

Cosa dovrebbero fare gli Stati membri per assicurarsi che i vaccini- 19 siano 'un bene ... la rappresentanza geografica, e il suo impegno a includere non meno del 30% diin posizioni ...Non ci sono solo le" concludono " ma tutti i soggetti fragili, come gli anziani, che oltre al dramma di, che particolarmente li ha colpiti e li colpisce, vivono anche il rischio di ...“A causa della pandemia la condizione delle donne nel mondo del lavoro è fortemente peggiorata, fino a far diventare le lavoratrici le più sacrificabili e sacrificate. Il progetto guarda attraverso i ...(Adnkronos) - Quanto alle conseguenze psicologiche della pandemia, l'80% delle donne dichiara un impatto devastante sulle proprie relazioni sociali e ...