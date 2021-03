Calcio | Tronchetti | ' Pirelli non sarà più sponsor di maglia dell' Inter ma rapporto resta'

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - "Non saremo più lodima manterremo un". Così l'amministratore delegato di, MarcoProvera, ai microfoni de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento.

"Suning non continuerà a investire nel, hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai ... Sotto l'aspetto societario, l'amministratore delegato di Pirelli, MarcoProvera, ha ...I problemi del, la vicenda dei diritti della Serie A? Salutando Dal Pino, prima di congedarsi,- che lo ha avuto come manager - ha dichiarato. "E' una missione difficile e quasi ...Tronchetti Provera si esprime anche sulla stagione attuale dell'Inter di Conte, che è prima con meriti: ecco le sue dichiarazioni sul tema.Il mese di marzo inizia con una serie di oscillazioni per Suning, proprietaria dell'Inter, che sono effetto di quanto accaduto nel fine settimana. Da un lato la vendita del 23% di Suning.com a due rea ...