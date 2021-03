Benedetto VXI rompe il silenzio | Così mi sono dimesso da Papa

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 1 marzo 2021) Alessandra Benignetti In un colloquio con il Corriere della Sera ilemerito torna a commentare la scelta delle dimissioni a otto anni esatti dalla conclusione del suo pontificato: "Non cidue papi, fu una decisione presa in coscienza" L’11 febbraio del 2013, durante un concistoro per la canonizzazione di alcuni santi,XVI annunciò le sue dimissioni cambiando la storia della chiesa. Oggi, ad otto anni esatti dalla conclusione ufficiale del suo pontificato, Joseph Ratzinger, che ad aprile compirà 94 anni, ribadisce in un colloquio con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che non cidue papi, ma che "ilè uno solo". "È stata una decisione difficile. Ma l'ho presa in piena coscienza, e credo di avere fatto bene. Alcuni miei amici un po' ...