Barcellona, arrestato l'ex presidente Bartomeu (e 3 dirigenti) per lo scandalo "Barçagate"

Barcellona, arrestato l'ex presidente Bartomeu e 3 dirigenti l'ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, dimessosi lo scorso 27 ottobre, è stato arrestato per lo scandalo "Barçagate". l'ex numero è finito in manette per avere assunto la società esterna I3 Ventures per creare contenuti sul web e sui social che screditassero tutti coloro che criticavano l'operato della dirigenza blaugrana, tra questi i calciatori Gerard Piqué o Lionel Messi. Tra le vittime anche l'ex allenatore del Barcellona Pep Guardiola e Xavi. In arresto ci sarebbero anche altri tre ex dirigenti del club: Óscar Grau, ceo del club.

