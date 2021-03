A Bigger Splash: la scena del concerto fu girata durante lo show di Jovanotti, ecco come (Di lunedì 1 marzo 2021) La scena del concerto di Marianne Lane presente in A Bigger Splash fu girata durante uno show di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. La scena del concerto di A Bigger Splash in cui Marianne Lane, interpretata da Tilda Swinton, si esibisce davanti a una folla di oltre settantamila persone fu girata a Milano, allo stadio San Siro, durante lo spettacolo di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. A quanto pare la Swinton ha un'amica in comune con Jovanotti, la quale domandò al cantante se, gentilmente, avrebbe "prestato la sua gloria" ai cineasti: il regista chiese al pubblico di gridare "Marianne Lane" per appena quindici ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021) Ladeldi Marianne Lane presente in Afuunodi Lorenzo Cherubini, in arte. Ladeldi Ain cui Marianne Lane, interpretata da Tilda Swinton, si esibisce davanti a una folla di oltre settantamila persone fua Milano, allo stadio San Siro,lo spettacolo di Lorenzo Cherubini, in arte. A quanto pare la Swinton ha un'amica in comune con, la quale domandò al cantante se, gentilmente, avrebbe "prestato la sua gloria" ai cineasti: il regista chiese al pubblico di gridare "Marianne Lane" per appena quindici ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? A Bigger Splash: la scena del concerto fu girata durante lo show di Jovanotti, ecco come… - gatamuli : @QuiMediaset_it Io mi sto mangiando la testa. Per favore ditemi quale canzone é stata usata come fondo per il promo… - SimonaCroisette : Stasera c’è A Bigger Splash di Guadagnino con Dakota mia e Tilda e tanti altri su Cine34 - RomaAppio : RT @VigilanzaT: Film Tv lunedì 1° marzo: A Bigger Splash, Spartacus, Joe Bass l’implacabile - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv lunedì 1° marzo: A Bigger Splash, Spartacus, Joe Bass l’implacabile -