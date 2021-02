Uomini e Donne, ex dama parla di Gemma Galgani: “Lei snobba tutti” (Di domenica 28 febbraio 2021) Chi segue Uomini e Donne saprà quanto la storica dama del Trono Over, Gemma Galgani, sia alla ricerca di un amore che la travolga, a tal punto da non considerare nessuna differenza d’età o una distanza che possa affievolire col tempo una possibile conoscenza. In questi lunghi anni, Gemma Galgani ha mostrato in Tv la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 28 febbraio 2021) Chi seguesaprà quanto la storicadel Trono Over,, sia alla ricerca di un amore che la travolga, a tal punto da non considerare nessuna differenza d’età o una distanza che possa affievolire col tempo una possibile conoscenza. In questi lunghi anni,ha mostrato in Tv la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

