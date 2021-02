Ufficiale: Peter Knabel sarà il nuovo tecnico ad interim dello Schalke 04 (Di domenica 28 febbraio 2021) Peter Knabel, allenatore e direttore delle giovanili dello Schalke 04, prenderà il posto dell’esonerato Christian Gross sulla panchina della prima squadra. Lo comunica il sito Ufficiale del club tedesco. Foto: sito Ufficiale Schalke 04 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021), allenatore e direttore delle giovanili04, prenderà il posto dell’esonerato Christian Gross sulla panchina della prima squadra. Lo comunica il sitodel club tedesco. Foto: sito04 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

