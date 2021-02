Serie C | Vibonese-Catania 1-1 | apre Plescia | la pareggia Sarao Risultati e classifica

sportface2016 : #SerieC 2020/2021: la #Vibonese ferma il #Catania, spettacolo al Nereo Rocco tra #Triestina ed #Arezzo - WiAnselmo : #SerieC, Vibonese-Catania 1-1: apre Plescia, la pareggia Sarao. Risultati e classifica - Mediagol : #SerieC, Vibonese-Catania 1-1: apre Plescia, la pareggia Sarao. Risultati e classifica - zazoomblog : LIVE – Vibonese-Catania 0-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Vibonese-Catania #Serie #2020-2021: - NotiziarioC : Vibonese, mister Roselli: «Per fortuna il campionato non finisce oggi. Si rischia tanto se...» -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Vibonese

DIRETTACATANIA (RISULTATO 1 - 1) INTERVALLO Siamo a metà della diretta diC trae Catania e al duplice fischio dell'arbitro ecco che è 1 - 1 sul tabellone del risultato al Razza: dunque perfetta parità per il momento nel big match del girone C e pure grandi ...RISULTATIC: SITUAZIONE E CONTESTO Nel girone A, per i risultati diC di domenica, ...00 Bisceglie Juve Stabia Ore 15:00Catania Ore 17:30 Teramo Paganese CLASSIFICA GIRONE C ...Allo Stadio Giuseppe Moccagatta andrà in scena la 27^ giornata di Serie C - Girone A 2020/21. Ecco dove vedere Alessandria Carrarese in diretta tv e in live streaming.Manca poco al fischio d'inizio di Vibonese-Catania, partita valevole per la 27^ giornata del campionato di serie C, girone C, che avrà inizio alle ore 15:00 allo stadio ...