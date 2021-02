Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la ventiquattresima giornata (Di domenica 28 febbraio 2021) Si chiude un altro turno di campionato, anche se per la verità monco di una partita, vale a dire Torino-Sassuolo che si giocherà il 17 marzo. E’ già tempo, però, di fare un confronto tra le classifiche della stagione in corso e della scorsa annata quando siamo giunti alla ventiquattresima giornata di Serie A. oggi e un anno fa, ecco le principali differenze rispetto alla passata stagione. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo 24 GIORNATE Inter 56 (-2) Milan 52 (+17) Juventus 46 (-11) *una partita in meno Atalanta 46 (+1) Roma 44 (+5) Lazio 43 (-10) Napoli 43 (+10) *una partita in meno Sassuolo 35 (+6) *una partita in meno Verona 35 (=) Sampdoria 30 (+7) Udinese 28 (+2) Bologna 28 (-5) Genoa 26 (+7) Benevento 25 (Serie ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Si chiude un altro turno di campionato, anche se per la verità monco di una partita, vale a dire Torino-Sassuolo che si giocherà il 17 marzo. E’ già tempo, però, di fare untra ledella stagione in corso e della scorsa annata quando siamo giunti alladiA.e unfa, ecco le principali differenze rispetto alla passata stagione. CLASSIFICAA 2020-2124 GIORNATE Inter 56 (-2) Milan 52 (+17) Juventus 46 (-11) *una partita in meno Atalanta 46 (+1) Roma 44 (+5) Lazio 43 (-10) Napoli 43 (+10) *una partita in meno Sassuolo 35 (+6) *una partita in meno Verona 35 (=) Sampdoria 30 (+7) Udinese 28 (+2) Bologna 28 (-5) Genoa 26 (+7) Benevento 25 (...

