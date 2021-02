Sampdoria | troppi buchi a centrocampo | Ranieri pesca il jolly

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria troppi

Esce di scena in silenzio, senzaclamori. Dopo 34 anni di carriera in Rai , il giornalista Gianni Cerqueti va in pensione . ...telecronaca calcistica con la partita Carl Zeiss Jena -, ...... Bologna - Lazio 2 - 0 (giocata ieri); Crotone - Cagliari 0 - 2; Inter - Genoa 3 - 0;- ... Lo dice la storia del Club e sonoanni che l'Inter non vince. Nonostante fosse il mio primo ...La Sampdoria esce sconfitta dalla gara contro l’Atalanta: tante le incertezze a centrocampo, con Ranieri che attende il ritorno di Adrien Silva ...Una stagione particolare, tante gare ravvicinate e poco tempo per prepararle in allenamento. Pirlo – come tanti altri colleghi – lo ha ribadito più volte: lavorare in queste condizioni è tutt’altro ch ...