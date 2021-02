Napoli-Benevento, la probabile formazione azzurra: Mertens dal ‘1 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa sera alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il derby dal sapore tutto campano tra Napoli e Benevento. Una sfida ancora più succosa se pensiamo che si sfideranno anche i fratelli Insigne. Mister Gattuso avrà a disposizione 3 rientri importanti come quelli di Ospina, Hysaj e Demme. Quest’ultimo soprattutto potrebbe dare gran manforte al centrocampo. Prima dell’infortunio si era reso protagonista di ottime prestazioni. Il tedesco comunque partirà dalla panchina, non è al meglio della condizione. Cosa che invece non si può dire per Mertens. La sua condizione è notevolmente migliorata e sono serviti quei minuti importanti contro il Granada. Partirà dal 1 minuto. Questa la probabile formazione del Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa sera alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il derby dal sapore tutto campano tra. Una sfida ancora più succosa se pensiamo che si sfideranno anche i fratelli Insigne. Mister Gattuso avrà a disposizione 3 rientri importanti come quelli di Ospina, Hysaj e Demme. Quest’ultimo soprattutto potrebbe dare gran manforte al centrocampo. Prima dell’infortunio si era reso protagonista di ottime prestazioni. Il tedesco comunque partirà dalla panchina, non è al meglio della condizione. Cosa che invece non si può dire per. La sua condizione è notevolmente migliorata e sono serviti quei minuti importanti contro il Granada. Partirà dal 1 minuto. Questa ladel...

