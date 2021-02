Mad Max: Fury Road, Mel Gibson al posto di Tom Hardy in un video deepfake (Di domenica 28 febbraio 2021) Mel Gibson, la star originale del franchise di Mad Max, rimpiazza Tom Hardy in un nuovo video deepfake sorprendentemente ben realizzato. Un celebre youtuber ha pubblicato un video deepfake, che è immediatamente diventato virale, in cui ha abilmente sostituito Tom Hardy con Mel Gibson in Mad Max: Fury Road: inutile dire che per i veri fan del franchise l'effetto sia stato a dir poco impressionante. Mentre George Miller, co-sceneggiatore e regista del film, avrebbe voluto realizzare un quarto film di Mad Max con Gibson, ovvero colui che ha creato il personaggio di "Mad" Max Rockatansky, una serie di ritardi di varia natura hanno impedito che la reunion avesse luogo. In un universo alternativo però, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) Mel, la star originale del franchise di Mad Max, rimpiazza Tomin un nuovosorprendentemente ben realizzato. Un celebre youtuber ha pubblicato un, che è immediatamente diventato virale, in cui ha abilmente sostituito Tomcon Melin Mad Max:: inutile dire che per i veri fan del franchise l'effetto sia stato a dir poco impressionante. Mentre George Miller, co-sceneggiatore e regista del film, avrebbe voluto realizzare un quarto film di Mad Max con, ovvero colui che ha creato il personaggio di "Mad" Max Rockatansky, una serie di ritardi di varia natura hanno impedito che la reunion avesse luogo. In un universo alternativo però, ...

il_Maggiore : Sto guardando Doomsday di Neil Marshall. È riuscito ad infilare un’epidemia in epoca moderna, un futuro distopico a… - roseserenity2_0 : PERCHÉ MI RICORDA IL FILM MAD MAX FURY ROAD??!?!? - cineblogit : Furiosa: Junkie XL torna per la colonna sonora dopo “Mad Max: Fury Road” - Ash71Pietro : Furiosa: Junkie XL torna per la colonna sonora dopo “Mad Max: Fury Road” - Qikki_ : RT @Perplexius: Acquaria e Mad Max se passam no mesmo universo -