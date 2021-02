LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali in DIRETTA: fuori Scardoni-Laurent, attesa per De Fabiani-Pellegrino (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 L’Italia è eliminata. Azzurre prime delle escluse: quinte in 16’00?91, per andare in finale serviva fare meglio della Francia (15’59?42). Si qualifica per ripescaggio anche la Repubblica Ceca (15’55?48). Italia fuori per 1?49. 11.45 Vince la Svezia in 15’47?88, seconda la Russian Skiing Federation (RSF, +1?85), poi Norvegia (+2?70), quarta la Finlandia (+8?25). 11.41 Lucia Scardoni lancia Greta Laurent in quinta piazza a 4?6 dalla vetta. Si stacca intanto la Polonia. 11.39 Due terzi di gara: si staccano Cina, Canada e Kazakistan. Greta Laurent è sesta a 3?9 dalla testa. Lucia Scardoni in pista. 11.36 A metà gara restano nove le Nazionali nel gruppo davanti: Lucia Scardoni è però ottava a 4?5. 11.33 Si ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.49 L’Italia è eliminata. Azzurre prime delle escluse: quinte in 16’00?91, per andare in finale serviva fare meglio della Francia (15’59?42). Si qualifica per ripescaggio anche la Repubblica Ceca (15’55?48). Italiaper 1?49. 11.45 Vince la Svezia in 15’47?88, seconda la Russian Skiing Federation (RSF, +1?85), poi Norvegia (+2?70), quarta la Finlandia (+8?25). 11.41 Lucialancia Gretain quinta piazza a 4?6 dalla vetta. Si stacca intanto la Polonia. 11.39 Due terzi di gara: si staccano Cina, Canada e Kazakistan. Gretaè sesta a 3?9 dalla testa. Luciain pista. 11.36 A metà gara restano nove le Nazionali nel gruppo davanti: Luciaè però ottava a 4?5. 11.33 Si ...

