LIVE Sci alpino, SuperG Val di Fassa in DIRETTA: Brignone vola in vetta su Marsaglia, tra poco Lara Gut e Bassino! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI BANSKO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 11.13 Lara Gut inizia con 6 centesimi di ritardo da Brignone al primo rilevamento, quindi ne cede 33 al secondo dopo un avvio non eccellente. Arriva nel tratto tecnico con qualche sbavatura e scende a 75 centesimi, la svizzera non riesce a scuotersi ed è seconda a 59 centesimi! Brignone può sorridere ora! 11.11 La norvegese Ragnhild Mowinckel chiude la parte alta con 36 centesimi da Brignone, non malissimo. Nel tratto tecnico crolla a un secondo, fino a concludere al terzo posto a 90 centesimi, alle spalle di Marsaglia. Ora Lara Gut! 11.09 Federica Brignone parte bene con 11 centesimi di ...

