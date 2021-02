Ligue 1 2020/2021, il Monaco batte il Brest 2-0: in gol Jovetic e Volland (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Monaco batte il Brest 2-0 nella partita valida per la 27esima giornata della Ligue 1 2020/2021. I monegaschi faticano più del previsto a trovare la via del gol, nonostante un netto predominio sia nel possesso palla che nelle occasioni da rete create. A sbloccare l’incontro è stato Jovetic con un bel piazzato da fuori area al 76?. Il montenegrino ex Fiorentina e Inter era subentrato al 61? a Ben Yedder, che aveva anche sbagliato un rigore nel primo tempo. A tempo quasi scaduto arriva anche il raddoppio con Volland al 90?, che insacca da due passi su assist di Golovin. Da segnalare anche la traversa colpita da Caio Henrique al 55?. Con questa vittoria il Monaco sale a 55 punti, agganciando momentaneamente il Lione, impegnato questa ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilil2-0 nella partita valida per la 27esima giornata della. I monegaschi faticano più del previsto a trovare la via del gol, nonostante un netto predominio sia nel possesso palla che nelle occasioni da rete create. A sbloccare l’incontro è statocon un bel piazzato da fuori area al 76?. Il montenegrino ex Fiorentina e Inter era subentrato al 61? a Ben Yedder, che aveva anche sbagliato un rigore nel primo tempo. A tempo quasi scaduto arriva anche il raddoppio conal 90?, che insacca da due passi su assist di Golovin. Da segnalare anche la traversa colpita da Caio Henrique al 55?. Con questa vittoria ilsale a 55 punti, agganciando momentaneamente il Lione, impegnato questa ...

