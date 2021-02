Inter-Genoa, il gol di Lukaku dopo 30 secondi: il belga è devastante [VIDEO] (Di domenica 28 febbraio 2021) Il gol di Lukaku apre subito la partita della 24esima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Genoa, l’attaccante belga in gol dopo appena 30 secondi. Momento veramente magico per il calciatore che al momento è sicuramente l’attaccante più forte del campionato italiano. La squadra di Antonio Conte ha la ghiotta occasione di scappare in classifica dopo l’ennesimo passo falso della Juventus contro il Verona. L’Inter inizia la partita contro il Genoa con il botto, i nerazzurri recuperano subito il pallone, scambio tra Lukaku e Lautaro Martinez, l’ex Manchester United incrocia e supera Perin. La squadra di Conte è subito in vantaggio, in basso il VIDEO. Nuevamente la dupla Lukaku – ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 febbraio 2021) Il gol diapre subito la partita della 24esima giornata del campionato di Serie A tra, l’attaccantein golappena 30. Momento veramente magico per il calciatore che al momento è sicuramente l’attaccante più forte del campionato italiano. La squadra di Antonio Conte ha la ghiotta occasione di scappare in classifical’ennesimo passo falso della Juventus contro il Verona. L’inizia la partita contro ilcon il botto, i nerazzurri recuperano subito il pallone, scambio trae Lautaro Martinez, l’ex Manchester United incrocia e supera Perin. La squadra di Conte è subito in vantaggio, in basso il. Nuevamente la dupla– ...

Inter : ?? | MAGLIA Per #InterGenoa, squadra in campo con una patch speciale #InterClub ?? Vuoi scoprire tutti i dettagli?… - SkySport : ULTIM’ORA ? INTER, NEGATIVI I TAMPONI NEL GRUPPO SQUADRA ALLE 15 IN CAMPO CONTRO IL GENOA AL “MEAZZA” ? #SkySport… - ZZiliani : Scudetto sempre più lontano per la triste #Juventus di #Pirlo. Che col #Verona lascia altri 2 punti finendo in affa… - raspa90 : RT @repubblica: Diretta Inter-Genoa 1-0: pronti, via e segna Lukaku: Segui il match in tempo reale : la squadra di Conte cerca il successo… - giovannigaiani : @auro_milan con tutto il rispetto è anche comprensibile... Il genoa si deve salvare e ha più probabilità di fare pu… -