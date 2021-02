Di Maio: 'M5s scriverà futuro, contributo Conte determinante' (Di domenica 28 febbraio 2021) 'Sono anni che ci danno per morti, sbagliando. Il M5s non solo è vivo, il Movimento è il presente e scriverà il futuro di questo Paese'. Così Luigi Di Maio, sottolineando come oggi sia 'una giornata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 febbraio 2021) 'Sono anni che ci danno per morti, sbagliando. Il M5s non solo è vivo, il Movimento è il presente eildi questo Paese'. Così Luigi Di, sottolineando come oggi sia 'una giornata ...

repubblica : M5S, Conte al vertice con Grillo per decidere sul futuro del Movimento: Iniziato alle 11.30 il conclave dei big con… - Adnkronos : Di Maio: '#M5s scriverà il futuro del Paese' - fattoquotidiano : Carelli (ex M5s): “Rientrare nel Movimento moderato e liberale di Di Maio? Tutto è possibile in futuro, solo gli st… - apavo75 : RT @ottogattotto: Sì a un ruolo di #Conte nel #M5s. All'hotel Forum di Roma il conclave dei big con #Grillo. Asdirme al profeta presenti D… - enrydamy : RT @Adnkronos: Di Maio: '#M5s scriverà il futuro del Paese' -