CR7 non si ferma, alla Juve non basta (più) (Di domenica 28 febbraio 2021) INVIATO A VERONA - Cristiano Ronaldo non basta più. Neppure per vincere in Italia. E' questo il messaggio che arriva da questo inizio di 2021 nel quale la Juventus è scivolata ancora più lontano dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021) INVIATO A VERONA - Cristiano Ronaldo nonpiù. Neppure per vincere in Italia. E' questo il messaggio che arriva da questo inizio di 2021 nel quale lantus è scivolata ancora più lontano d...

pisto_gol : Povero Pirlo, esaltato oltre misura dai soliti noti e oggi sbertucciato in tv. Eppure non ha tutti i torti: la Juve… - forumJuventus : Pirlo post #VeronaJuve: 'E' mancata aggressività sul gol preso, sono piccolezze che valgono punti. Ho chiesto a CR7… - pisto_gol : Ver-Juv 1:1 Senza 7 titolari e con i ragazzi della U23 in panchina la Juve non va oltre il pari a Verona, e rischia… - beppedama : RT @pisto_gol: Povero Pirlo, esaltato oltre misura dai soliti noti e oggi sbertucciato in tv. Eppure non ha tutti i torti: la Juve per 1h h… - tackleduro : RT @duppli: Quando Massimo dice “non sappiamo tenere il vantaggio” ha ragione. Ma quando la sua dirigenza ha bruciato tutto il vantaggio ac… -