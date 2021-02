**Covid: Musumeci proroga ordinanza, restano i controlli per chi arriva in Sicilia** (Di domenica 28 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 febbraio 2021) su Notizie.it.

zazoomblog : Covid: Musumeci proroga ordinanza restano i controlli per chi arriva in Sicilia - #Covid: #Musumeci #proroga… - NuovoSud : Covid, Musumeci proroga ordinanza per controlli di chi arriva in Sicilia - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #coronavirus Covid: Musumeci proroga ordinanza, restano i controlli per chi arriva in Sicilia - TV7Benevento : **Covid: Musumeci proroga ordinanza, restano i controlli per chi arriva in Sicilia**... - MDiretta : Covid: Musumeci proroga ordinanza, restano i controlli per chi arriva in Sicilia Verranno mantenuti operativi tutti… -