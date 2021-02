C’è posta per te, Lorenzo Insigne fa una sorpresa ai genitori di Nicola (Di domenica 28 febbraio 2021) Ospite a C’è posta per te, la trasmissione condotta da Maria de Filippi, c’è Lorenzo Insigne accanto a Nicola, che ha voluto fare una sorpresa ai suoi genitori Ieri sera commozione a ‘C’è posta per te‘. Accanto a Nicola, Lorenzo Insigne per fare una sorpresa ai suoi genitori, Bruno e Carmela, tifosi del Napoli. Bruno e Carmela da quando la loro figlia Patrizia è morta a causa di un tumore non sono più gli stessi. Il ragazzo in una lunga e commovente lettera si rivolge ai genitori: «Patrizia era una persona speciale e so che vi manca tanto. So anche che non sono come lei, ma sono qui, stasera, per provare a dare una piccola gioia al vostro cuore. Voi, solidi e sempre ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Ospite a C’èper te, la trasmissione condotta da Maria de Filippi, c’èaccanto a, che ha voluto fare unaai suoiIeri sera commozione a ‘C’èper te‘. Accanto aper fare unaai suoi, Bruno e Carmela, tifosi del Napoli. Bruno e Carmela da quando la loro figlia Patrizia è morta a causa di un tumore non sono più gli stessi. Il ragazzo in una lunga e commovente lettera si rivolge ai: «Patrizia era una persona speciale e so che vi manca tanto. So anche che non sono come lei, ma sono qui, stasera, per provare a dare una piccola gioia al vostro cuore. Voi, solidi e sempre ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - camsss10201247 : @bollicine_20 C’è posta già fatto, con Maria che dall’alto li chiama per sistemare i loro problemi ?? - MARAZ3LDA : RT @bollicine_20: Maria ma vogliamo eliminare uomini e donne, o no? Che questi ti fanno amici, uomini e donne, temptation island e tra un p… - bollicine_20 : Maria ma vogliamo eliminare uomini e donne, o no? Che questi ti fanno amici, uomini e donne, temptation island e tr… - BluEyes_rock : Salve, sono un Medico... ignorante, e con manie di protagonismo secondo @ninaoraloso perché non apprezzo la TV spaz… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta InfiniBand Opportunità, rischi e fattori trainanti delle dinamiche di mercato fino al 2030 - Genovagay Genova Gay