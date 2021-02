A.Saudita: Bonetti, 'Renzi ha chiarito, relazioni servono anche per allargare diritti' (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Renzi ha chiarito con puntualità le questioni poste, non si è sottratto alle responsabilità. Ho ben chiaro i temi i diritti, ma siamo anche consapevoli di come l'Arabia Saudita, come paese del G20, sia un baluardo sul fronte della lotta al terrorismo e abbia iniziato un allargamento dei diritti. Le relazioni servono anche questo". Lo dice la ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità Elena Bonetti, ospite di Skytg24. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "hacon puntualità le questioni poste, non si è sottratto alle responsabilità. Ho ben chiaro i temi i, ma siamoconsapevoli di come l'Arabia, come paese del G20, sia un baluardo sul fronte della lotta al terrorismo e abbia iniziato un allargamento dei. Lequesto". Lo dice la ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità Elena, ospite di Skytg24.

