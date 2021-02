(Di sabato 27 febbraio 2021) Ilcerca il.Alle ore 12.30, allo Stadio “Enrico Rocchi”, isfideranno laper la gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, l’ottava del girone di ritorno. Dopo l’amara sconfitta casalinga contro il Catanzaro, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Sarà un match di fondamentale importanza in ottica play-off. Ioccupano attualmente il nono posto della classifica a quota 33, mentre i- al dodicesimo posto - hanno conquistato fin qui 29: “Non c'è paura, calcisticamente non esiste. Ci deve essere sempre il solito senso del pericolo. Sarà una partita importante per la classifica e per dare continuità, ...

tifosipalermoit : VIDEO - La gara di oggi presentata da un simpatico siparietto tratto dal film 'Tifosi', che oltre a ricordare il… - WiAnselmo : Viterbese-#Palermo, rosanero a caccia di punti e riscatto: la ricetta di Boscaglia per battere i laziali… - Mediagol : Viterbese-#Palermo, rosanero a caccia di punti e riscatto: la ricetta di Boscaglia per battere i laziali… - ForzaPalermoIT : #ViterbesePalermo, trasferta nata nel segno degli imprevisti #rassegnastampa #gds #Palermo #palermoFC… - tifosipalermoit : Sul Giornale di Sicilia, le probabili formazioni di oggi. Un Palermo che potrebbe lasciare fuori Santana e Martin..… -

Ultime Notizie dalla rete : Viterbese Palermo

un momento molto delicato per il. C'è un campionato da salvare entrando quantomeno nel gruppo dei playoff , un derby col ... pensando quindi alla partita contro la, e le ...Una trasferta complicata, nata nel segno degli... imprevisti '. Carlo Brandaleone, sulle pagine del Giornale di Sicilia, racconta la vigilia della partita tra, raccontando delle peripezie che hanno dovuto affrontare i rosa (compresa una partenza in nave saltata per nebbia e conseguente ripiegamento sull'aereo ). Il secondo (grande) ...Sabato 27 febbraio, a partire dalle ore 10. Partita di calcio Viterbese-Palermo in programma sabato 27 febbraio allo stadio comunale Enrico Rocchi, attenzione ai divieti di sosta. Come da ordinanza n.Dalla lotta per uscire dalla zona playout a quella per entrare in zona playoff il passo è breve. E la Viterbese ne è la dimostrazione più grande: prima dell’inizio del mese di febbraio il club laziale ...