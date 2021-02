TikTok, le challenge più popolari della fashion week di Milano (Di sabato 27 febbraio 2021) challenge, certo, ma non solo. In questo periodo di fashion week milanese, TikTok è una delle piattaforme su cui trovare ispirazioni e contenuti inediti relativi alle nuove collezioni delle maison più prestigiose, così come per scoprire trend e upcycling di capi che abbiamo già nell'armadio. L'app cinese ha contribuito a rendere le case di moda aperte a nuove piattaforme e nuovi format, ospitando le prime sfilate live, conversazioni tra stilisti, direttori creativi, creator affermati ed emergenti. Insomma, una nuova prospettiva tutta da scoprire. I creators da seguire Dal 23 febbraio, in concomitanza con la Milano fashion week, sono molteplici i momenti live previste per raccontare la moda italiana, l'importanza e l'influenza delle radici nello stile e nell'espressione ... Leggi su gqitalia (Di sabato 27 febbraio 2021), certo, ma non solo. In questo periodo dimilanese,è una delle piattaforme su cui trovare ispirazioni e contenuti inediti relativi alle nuove collezioni delle maison più prestigiose, così come per scoprire trend e upcycling di capi che abbiamo già nell'armadio. L'app cinese ha contribuito a rendere le case di moda aperte a nuove piattaforme e nuovi format, ospitando le prime sfilate live, conversazioni tra stilisti, direttori creativi, creator affermati ed emergenti. Insomma, una nuova prospettiva tutta da scoprire. I creators da seguire Dal 23 febbraio, in concomitanza con la, sono molteplici i momenti live previste per raccontare la moda italiana, l'importanza e l'influenza delle radici nello stile e nell'espressione ...

karamazovgds : @crostatinagds nessuno: noi che facciamo la challenge di tiktok di can you feel my heart ma su un ponte che crolla: - whentdwm : tiktok smetti di credere che io abbia un ed challenge - YHLQMEDLG : immagina fare la poker face challenge su tiktok e non conoscere il testo della canzone ecco perché la società va a rotoli - chiarayoko : RT @oltrelodio: @TikTok_it oscura il sito dell'influencer di Siracusa accusata di istigazione al suicidio per una challenge ritenuta molto… - aleeffe : @orgiagi Anche per tiktok non serve avere sedici anni e voglia di challenge tipo vediamo cosa succede se mi precipito da questa finestra? -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok challenge Video autolesionistici su TikTok, sequestrato profilo di una famosa influencer ...dei giovani su TikTok . Dopo il caso drammatico della piccola Antonella Sciomero , la bimba di 10 anni di Palermo morta dopo essersi legata al collo la cintura dell'accappatoio emulando una challenge ...

Oscurato profilo TikTok dell' influencer siciliana che istigava al suicidio Dalle indagini è stato possibile individuare una serie di "challenge" ritenute pericolose come, ad esempio, inalare la panna o chiedere le palpebre con delle pinze. O, ancora, fingere di rompersi un ...

TikTok, oscurato profilo influencer 'istigava a suicidio'/ Challenge “pericolose” Il Sussidiario.net Chiuso profilo Tik Tok di una influencer per istigazione al suicidio La Polizia postale ha deciso di oscurare il profilo Tik Tok di una influencer della provincia di Siracusa, dopo il sequestro preventivo ordinato dal gip di Firenze. La donna 48enne era già stata perqu ...

Tik Tok, oscurato profilo della influencer di Lentini che ‘istigava al suicidio’ Nessuna sfida era troppo pericolosa per Ornella Zocco. Bruna, sorridente, spigliata davanti alla telecamera, l'influencer 48enne di Lentini, in provincia di ...

...dei giovani su. Dopo il caso drammatico della piccola Antonella Sciomero , la bimba di 10 anni di Palermo morta dopo essersi legata al collo la cintura dell'accappatoio emulando una...Dalle indagini è stato possibile individuare una serie di "" ritenute pericolose come, ad esempio, inalare la panna o chiedere le palpebre con delle pinze. O, ancora, fingere di rompersi un ...La Polizia postale ha deciso di oscurare il profilo Tik Tok di una influencer della provincia di Siracusa, dopo il sequestro preventivo ordinato dal gip di Firenze. La donna 48enne era già stata perqu ...Nessuna sfida era troppo pericolosa per Ornella Zocco. Bruna, sorridente, spigliata davanti alla telecamera, l'influencer 48enne di Lentini, in provincia di ...