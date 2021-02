Spiderman No Way Home: annunciato il titolo del terzo film di Spinderman con Tom Holland per l’MCU (Di sabato 27 febbraio 2021) Spiderman No Way Home: annunciato il titolo del terzo film di Spiderman con Tom Holland. Cosa ci aspetta nel prossimo capitolo dell’MCU che uscirà il 17 dicembre 2021 nelle sale americane? Spiderman No Way Home: Teaser Trailer Il teaser trailer ufficiale ha stravolto i fan di Spiderman e dell’universo MCU. Signori, finalmente si inizia a parlare di multiversi. Quindi, quale personaggio meglio di Spiderman per rappresentarlo? Sulla trama si sa poco e niente, ma multiverso si traduce in Doctor Strange che incontrerà di nuovo Peter Parker (Tom Holland). Il nuovo accordo con la Sony, però, permetterà a questa pellicola di avere anche ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 27 febbraio 2021)No Wayildeldicon Tom. Cosa ci aspetta nel prossimo capitolo delche uscirà il 17 dicembre 2021 nelle sale americane?No Way: Teaser Trailer Il teaser trailer ufficiale ha stravolto i fan die dell’universo MCU. Signori, finalmente si inizia a parlare di multiversi. Quindi, quale personaggio meglio diper rappresentarlo? Sulla trama si sa poco e niente, ma multiverso si traduce in Doctor Strange che incontrerà di nuovo Peter Parker (Tom). Il nuovo accordo con la Sony, però, permetterà a questa pellicola di avere anche ...

