Seconde case, negozi e ristoranti: tra sette giorni cambia tutto (Di sabato 27 febbraio 2021) Valentina Dardari Il nuovo Dpcm di Draghi sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Comprese quindi Pasqua e Pasquetta Tra una settimana qualcosa cambierà per gli spostamenti verso le Seconde case, i negozi e i ristoranti. Il nuovo Dpcm del governo sarà infatti in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Con la diffusione delle varianti nel nostro paese e il rischio di una terza ondata, anche la Pasqua sarà blindata, o quasi. I ristoranti non potranno riaprire la sera e i negozi di parrucchieri e barbieri saranno chiusi nelle zone in fascia rossa. Continueremo ad avere il coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di oltrepassare i confini regionali sarà prorogato fino al 6 aprile, tranne che per comprovati motivi di lavoro, salute o emergenza. Divieto di fare visita a parenti e ...

