Samsung: Exynos con GPU AMD Radeon potrebbe arrivare durante l’anno (Di sabato 27 febbraio 2021) Secondo alcune indiscrezioni, il primo SoC Samsung Exynos con grafica AMD Radeon potrebbe arrivare entro la fine del 2021 Secondo alcuni rumor, nella seconda parte dell’anno Samsung rivelerà alcune informazioni riguardante un progetto in collaborazione con AMD. È dal 2019 che le due aziende hanno raggiunto un’accordo per poter introdurre l’architettura RDNA anche nel mondo mobile. Stando a quanto dichiarato sull’intesa verrebbe da pensare al mondo degli smartphone, ma potrebbe anche trattarsi di qualcosa dedicato al mondo notebook. Non è certamente da escludere l’utilizzo in campo smartphone del chip, soprattutto per quanto riguarda quelli di fascia media-alta, ma probabilmente Samsung vorrà sfruttare al meglio la licenza, ... Leggi su tuttotek (Di sabato 27 febbraio 2021) Secondo alcune indiscrezioni, il primo SoCcon grafica AMDentro la fine del 2021 Secondo alcuni rumor, nella seconda parte delrivelerà alcune informazioni riguardante un progetto in collaborazione con AMD. È dal 2019 che le due aziende hanno raggiunto un’accordo per poter introdurre l’architettura RDNA anche nel mondo mobile. Stando a quanto dichiarato sull’intesa verrebbe da pensare al mondo degli smartphone, maanche trattarsi di qualcosa dedicato al mondo notebook. Non è certamente da escludere l’utilizzo in campo smartphone del chip, soprattutto per quanto riguarda quelli di fascia media-alta, ma probabilmentevorrà sfruttare al meglio la licenza, ...

tuttoteKit : #Samsung: Exynos con GPU #AMD Radeon potrebbe arrivare durante l'anno #tuttotek - TuttoAndroid : LineageOS 18.1 non ufficiale abbraccia Samsung Galaxy S20 con SoC Exynos - gigibeltrame : Samsung, l'Exynos con GPU AMD Radeon a bordo di un portatile Windows? #digilosofia - HolocronSrl : Il debutto è previsto entro l'anno: il laptop, basato su architettura #ARM, avrà un #SoCExynos con GPU realizzata g… - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Samsung sta sviluppando un processore Exynos per Windows on ARM? -