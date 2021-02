Russia, Blinken: 'Usa preoccupati dall'intolleranza del Cremlino' (Di sabato 27 febbraio 2021) 'Restiamo profondamente turbati dalla crescente intolleranza del governo russo per tutte le forme di espressione indipendente'. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony J. Blinken, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) 'Restiamo profondamente turbatia crescentedel governo russo per tutte le forme di espressione indipendente'. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony J., in ...

