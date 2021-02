Roma, incidente a Centocelle: furgoncino contro albero, morto un 41enne (Di sabato 27 febbraio 2021) Tragedia a Centocelle, dove un furgoncino è finito contro un albero: l’impatto è stato fatale e il conducente, dell’età di 41 anni, è morto sul colpo. Foto: Facebook – Corpo di Polizia Locale di Roma CapitaleNel corso della tarda serata di ieri, venerdì 26 febbraio, si è verificato un grave incidente stradale nel quartiere Centocelle di Roma. Un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un albero con il suo furgoncino Renault Kangoo: l’impatto è stato violento ed è morto sul colpo. La vittima aveva 41 anni e all’interno del mezzo non erano presenti altre persone. Nell’incidente mortale non sono rimasti coinvolti altri veicoli. ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tragedia a, dove unè finitoun: l’impatto è stato fatale e il conducente, dell’età di 41 anni, èsul colpo. Foto: Facebook – Corpo di Polizia Locale diCapitaleNel corso della tarda serata di ieri, venerdì 26 febbraio, si è verificato un gravestradale nel quartieredi. Un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantatouncon il suoRenault Kangoo: l’impatto è stato violento ed èsul colpo. La vittima aveva 41 anni e all’interno del mezzo non erano presenti altre persone. Nell’mortale non sono rimasti coinvolti altri veicoli. ...

