Peter Burling , l'uomo chiamato "Pistol Pete" Ma chi è l'uomo più temibile dei kiwi? Peter Burling, nato nel 1991, il velista neozelandese che ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e l'oro ai successivi Giochi di Rio de Janeiro 2016 come timoniere nella classe 49er, nel 2018 ha chiuso terzo la Volvo Ocean Race al timone di Team Brunel.Il cosiddetto uomo di ghiaccio sul quale Dan Bernasconi, il capo del design ETNZ, ha modellato il concetto di AC 75. È stato il timoniere di Emirates Team New Zealand all'America's Cup 2017, vinta dall'equipaggio kiwi 7-1.Lo chiamano "Pistol Pete" per la sua capacità di prendere le decisioni più giuste nei momenti più delicati. Lo sarà ancora adesso ?

