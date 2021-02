Nintendo Switch Pro nel 2021? Michael Pachter e altri analisti hanno opinioni discordanti (Di sabato 27 febbraio 2021) Nintendo Switch è in circolazione ormai da quattro anni e, come spesso accade, è il periodo giusto per iniziare a discutere di una revisione hardware. La fantomatica Nintendo Switch Pro è sulla bocca di tutti già da parecchio tempo: una versione potenziata dell'amata console ibrida, al centro di numerosi rumor da più di un anno ma, fino ad oggi, mai ufficialmente confermata dalla grande N. Buona parte di queste voci di corridoio si basano spesso sui "precedenti": le revisioni mid-gen sono ormai diventate una consuetudine e Nintendo ha sempre proposto delle versioni migliorate delle proprie console nel corso del loro ciclo vitale (Game Boy Advance SP, DSi, 3DS XL, eccetera). Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 febbraio 2021)è in circolazione ormai da quattro anni e, come spesso accade, è il periodo giusto per iniziare a discutere di una revisione hardware. La fantomaticaPro è sulla bocca di tutti già da parecchio tempo: una versione potenziata dell'amata console ibrida, al centro di numerosi rumor da più di un anno ma, fino ad oggi, mai ufficialmente confermata dalla grande N. Buona parte di queste voci di corridoio si basano spesso sui "precedenti": le revisioni mid-gen sono ormai diventate una consuetudine eha sempre proposto delle versioni migliorate delle proprie console nel corso del loro ciclo vitale (Game Boy Advance SP, DSi, 3DS XL, eccetera). Leggi altro...

