Morto per l’Inps, va al Patronato e gli dicono: “Lei non è in vita” (Di sabato 27 febbraio 2021) Un errore clamoroso genera un enorme disguido burocratico, con un uomo che risulta Morto per l’Inps. La cosa va avanti da tempo. Morto per l’Inps. Risulta ufficialmente deceduto un uomo residente a Sassari, tale Alberto La Spina, di professione commerciante nel settore dell’arredamento. E la cosa potrebbe anche strappare più di un sorriso se non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 febbraio 2021) Un errore clamoroso genera un enorme disguido burocratico, con un uomo che risultaper. La cosa va avanti da tempo.per. Risulta ufficialmente deceduto un uomo residente a Sassari, tale Alberto La Spina, di professione commerciante nel settore dell’arredamento. E la cosa potrebbe anche strappare più di un sorriso se non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

italyinbih : #AlexanderLanger è stato il politico e attivista che più di tutti si è battuto per la pace nella ex Jugoslavia. Mor… - fattoquotidiano : L’ex coach Usa John Geddert morto suicida: era accusato di 24 casi di abusi su giovani ginnaste e per traffico di e… - DSantanche : Fare chiarezza, ottenere giustizia! Per Luca Attanasio, per quelli che ora devono fare i conti con l’assenza della… - pinegaps : RT @Valenti63339244: Pietro Panarello, 40 anni, primo Segretario per il Commercio e degli Affari Culturali dell’Ambasciata Italiana in Etio… - Lizz212_ : RT @sparklessaetre: Il dolore di Wanda l’ho sentito tutto e Elizabeth è stata straordinaria. Non la biasimo per quello che ha fatto. È rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto per "Resteremo in pista per dimostrare chi è la Gresini Racing" ... il campione e manager di MotoGp morto nei giorni scorsi a Bologna, hanno scritto in occasione dei ... ma non hai mai mollato e hai lottato con tutte le tue forze per tornare a casa". "Noi siamo la tua ...

Schianto contro un palo, Francesco muore a soli 16 anni. Un intero paese in lutto: 'Ci mancherai' Sui social network tanti messaggi di cordoglio per ricordare Francesco Giambra (foto Seguonews.it): Un utente scrive: 'San Cataldo piange la scomparsa del giovane Francesco Giambra di 16 anni, morto ...

Tommaso Santarelli morto per ictus a 15 anni il Resto del Carlino Con l'auto contro un muro, morto il conducente Pistoia, 27 febbraio 2021 - Non ce l'ha fatta l'automobilista di 86 anni che ieri a Pistoia, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere con l'auto, che poi si è incendiata, contro un muro di c ...

Il noto segretario di Spi Emilia-Romagna è deceduto a 70 anni Il mondo dei sindacati nazionale è in lutto. Si è spento a 70 anni a causa del Coronavirus il noto sindacalista Bruno Pizzica.

... il campione e manager di MotoGpnei giorni scorsi a Bologna, hanno scritto in occasione dei ... ma non hai mai mollato e hai lottato con tutte le tue forzetornare a casa". "Noi siamo la tua ...Sui social network tanti messaggi di cordoglioricordare Francesco Giambra (foto Seguonews.it): Un utente scrive: 'San Cataldo piange la scomparsa del giovane Francesco Giambra di 16 anni,...Pistoia, 27 febbraio 2021 - Non ce l'ha fatta l'automobilista di 86 anni che ieri a Pistoia, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere con l'auto, che poi si è incendiata, contro un muro di c ...Il mondo dei sindacati nazionale è in lutto. Si è spento a 70 anni a causa del Coronavirus il noto sindacalista Bruno Pizzica.