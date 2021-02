sportli26181512 : Mihajlovic, lite con Correa: la frase urlata durante Bologna-Lazio: Dopo un’ora di gioco, vicino alla panchina ross… - sportface2016 : #BolognaLazio, scintille tra #Mihajlovic e #Correa: ecco cosa è successo -

BOLOGNA - Nervosismo dopo circa un'ora di gioco di Bologna - Lazio. Joaquin Correa fa fallo su De Silvestri proprio sotto gli occhi di Sinisa. Il Tucu si arrabbia e chiede all'ex giocatore della Lazio di rialzarsi subito. Interviene il tecnico del Bologna per calmare la situazione e allontanare il giocatore biancoceleste, che ...... 'Lacon Lotito è stata risolta pagando la multa. Ma nessuno può contestare il mio sacrificio ... L'ex compagno nonché amico, che ha svelato d'essere stato chiamato da Lotito prima dell'...Lite in campo tra Mihajlovic e Correa con i due che si sono beccati a bordo campo durante lo svolgimento di Bologna-Lazio ...Lite in campo tra Mihajlovic e Correa con i due che si sono beccati a bordo campo durante lo svolgimento di Bologna-Lazio ...