Meloni ironizza su Conte | la sua è stata una bella lectio fallimentaris sui disastri del suo governo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 febbraio 2021) Giorgiasu, ristori e fisco torna a far sentire la sua voce. Una voce che, nel rilanciare i bisogni dei settori più colpiti dalla crisi seguita alle misure dettate dall’emergenza sanitaria, torna a chiedere discontinuità con quanto fin qui perseguito, o non realizzato, dal precedente. Non solo: una voce che, a tutela delle categorie più deboli e in difficoltà, torna a chiedere all’esecutivo Draghi un intervento che segni un cambio di passo. E punti ad esentare dal cappio del fisco e dalla morsa della crisi, i cittadini più deboli e provati. Professionisti. Famiglie. Comunità e interi comparti di lavoratori in ginocchio, di cui la sinistra si è dimenticata. E sui quali la leader di Fdi torna ad accendere i riflettori e a sollecitare alcontromisure e interventi ...