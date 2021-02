Mafia, Libera: 670 Comuni 'rimandati' su trasparenza beni confiscati (Di sabato 27 febbraio 2021) Comuni italiani 'rimandati' sul livello di trasparenza della 'filiera' della confisca dei beni mafiosi . Su 1.076 Comuni monitorati destinatari di beni immobili confiscati, 670 non pubblicano l'elenco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021)italiani '' sul livello didella 'filiera' della confisca deimafiosi . Su 1.076monitorati destinatari diimmobili, 670 non pubblicano l'elenco ...

La strategia di Graviano per fiaccare l'antimafia ... mentre la stessa cosa non può dirsi a cuor leggero dei giudici italiani, che dovrebbero ben conoscere la storia della mafia e delle sue atroci efferatezze". Ed è forse per questo che "la Cedu ha ...

Mafia, Libera: 670 Comuni "rimandati" su trasparenza beni confiscati TGCOM Arezzo – Infiltrazioni silenti della ‘Ndrangheta e Camorra aiutate dalla crisi Nella relazione semestrale della Direzione distrettuale antimafia c’è anche un focus sulla regione Toscana che mette in evidenza le criticità legate ai traffici delle organizzazioni criminali sul terr ...

Maria Chindamo inserita nell’elenco delle vittime innocenti delle mafie Ad annunciarlo il fratello Vincenzo che chiede ancora verità e giustizia. «Ora farà parte della memoria collettiva». Il 21 Marzo la giornata nazionale ...

