LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2021 in DIRETTA | Ballerini e Trentin nel gruppo dei migliori

(Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’UAE TOUR DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 15.13 Provano a reagire gli uomini della Lotto-Soudal che si sono fatti sorprendere. 15.12 Il drappello al comando ha trovato l’accordo. Sarà dura per ilrientrare su questi nove atleti. 15.11 Nono ed ultimo settore di pavé! 15.10 Prova a partire il campione lussemburghese Kévin Geniets (Groupama-FDJ) insieme al talento britannico Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers). 15.08 Questo drappello ha appena ripreso i fuggitivi che demordono dopo 150 chilometri di azione. 15.07 Nove corridori si sono sganciati dal: presenti fra gli italiani Matteoe Davide. 15.06 Anche il campione olimpico Greg Van Avermaet e il ...

blab_live : #Ciclismo, #OmloopHetNieuwsblad #OHN 2021 analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Omloop

Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Omloop Het Nieuwsblad 2021. La stagione delle classiche del Nord , come da tradizione, ...Scopriamo insieme dove poter seguire oggi la Omloop Het Nieuwsblad 2021. La tradizionale classica di apertura del calendario belga, nonché primo evento WorldTour della stagione in Europa, in programma ...