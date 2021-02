La Lazio dorme, il Bologna corre, brutta sconfitta (Di sabato 27 febbraio 2021) – La Lazio non è attrezzata per fare due partite ogni sette giorni, tanto meno è attrezzata per recuperare tre giorni dopo la batosta subìta dal Bayern in Champions League. Laziali dalle gambe stanche, e dalla testa occupata a ripensare a quei quattro gol rimediati mercoledì, non hanno combattuto a armi pari coi bolognesi di oggi, che nelle gambe avevano le ali e in testa le idee chiare su che cosa fare e sul come farlo. E con uno Skorupski che ha scelto proprio la partita con la Lazio per far notare a tutti che razza di superportiere è. Se al sonno biancoceleste si aggiunge la giornata no di Immobile, che è riuscito a tirare in faccia al portiere polacco il rigore che stavolta Giacomelli ha visto senza incertezza al 17’ del primo tempo, per un inutile fallo di Dominguez su correa che solo il replay televisivo ha confermato ai ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 febbraio 2021) – Lanon è attrezzata per fare due partite ogni sette giorni, tanto meno è attrezzata per recuperare tre giorni dopo la batosta subìta dal Bayern in Champions League. Laziali dalle gambe stanche, e dalla testa occupata a ripensare a quei quattro gol rimediati mercoledì, non hanno combattuto a armi pari coi bolognesi di oggi, che nelle gambe avevano le ali e in testa le idee chiare su che cosa fare e sul come farlo. E con uno Skorupski che ha scelto proprio la partita con laper far notare a tutti che razza di superportiere è. Se al sonno biancoceleste si aggiunge la giornata no di Immobile, che è riuscito a tirare in faccia al portiere polacco il rigore che stavolta Giacomelli ha visto senza incertezza al 17’ del primo tempo, per un inutile fallo di Dominguez sua che solo il replay televisivo ha confermato ai ...

MarziaLoreti : Noi dobbiamo andare sempre traino dela ue.Non ci possiamo fare un vaccino nostro e pensare agli italiani #Draghi ch… - LUltimojedi : @RossaMcFarland Ok ora si dorme... Buonanotte dal lazio???? - Chili96258899 : RT @MunaronLuisella: Lui dorme sereno starà sognando che durerà ancora per poco, che presto torneranno a riprenderlo. Purtroppo non sar… - Giorgio281062 : RT @MunaronLuisella: Lui dorme sereno starà sognando che durerà ancora per poco, che presto torneranno a riprenderlo. Purtroppo non sar… - MariaLauraZavag : RT @MunaronLuisella: Lui dorme sereno starà sognando che durerà ancora per poco, che presto torneranno a riprenderlo. Purtroppo non sar… -