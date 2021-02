Juventus | il Verona ti cancella dalla corsa scudetto E col Porto serve altro

(Di sabato 27 febbraio 2021) Lamanca la vittoria anche nella trasferta del Bentegodi e nonostante un gol del solito Cristiano Ronaldo (una rete ogni cento minuti, anzi qualcosa meno) non va oltre il pareggio contro una delle squadre più rognose della Serie A, quell’Hellasin forma e capace di mettere in difficoltà tutte le big. E così puntualmente accade anche contro i bianconeri, che giocano una partita imperniata di cinismo, sulla falsariga di quelle viste prima dell’inaspettato ko contro il Napoli, e dopo un primo tempo prudente passa con il suo trascinatore nella ripresa. Nel finale, però, il crollo verticale e il pareggio di Barak, al quale si sommano due pali dei padroni di casa e un finale ai limiti della decenza da parte della squadra di Pirlo, incapace di proporre alcune nitide occasioni per riportarsi in vantaggio. E così, la...

Commenta per primo1 - 1Szczesny 7: ci pensa lui a evitare danni ulteriori, decisiva una sua deviazione già in avvio sulla spizzata di Faraoni che poi si stampa sul palo, prosegue sventando ...Si conclude in parità la gara traal Bentegodi. Dopo un primo tempo privo di gol, la ripresa inizia in modo scoppiettante: è Cristiano Ronaldo a portare in vantaggio i bianconeri; il portoghese, servito perfettamente ...I gialloblu’ restano in partita e con Barak trovano un pareggio prezioso. La palla gol più importante però ce l’ha il Verona, che sbatte contro Szczesny e contro il palo sul colpo di testa di Faraoni.Tante assenze, ma non bastano per spiegare una prestazione troppo brutta per essere vera. La Juventus non riesce a ingranare, rimanendo distante anni luce dalla squadra abituata a dominare gioco e par ...