Discesa Val di Fassa oggi, sci alpino: startlist, orario, tv, programma, streaming (Di sabato 27 febbraio 2021) Seconda Discesa in programma in Val di Fassa. Lara Gut-Behrami cerca la doppietta dopo il successo di ieri, con la svizzera che cerca una vittoria importantissima in chiave classifica generale (è in testa) e poi anche in quella di Discesa, visto che con due vittorie supererebbe Sofia Goggia. Anche l’americana Breezy Johnson e la svizzera Corinne Suter sono dirette rivali della bergamasca. Cerca il riscatto la squadra azzurra dopo una prima Discesa deludente e che ha visto Laura Pirovano essere la miglior azzurra in ottava posizione. Di seguito il programma, gli orari e le startlist della Discesa di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Secondainin Val di. Lara Gut-Behrami cerca la doppietta dopo il successo di ieri, con la svizzera che cerca una vittoria importantissima in chiave classifica generale (è in testa) e poi anche in quella di, visto che con due vittorie supererebbe Sofia Ga. Anche l’americana Breezy Johnson e la svizzera Corinne Suter sono dirette rivali della bergamasca. Cerca il riscatto la squadra azzurra dopo una primadeludente e che ha visto Laura Pirovano essere la miglior azzurra in ottava posizione. Di seguito il, gli orari e ledelladi Val di, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta ...

Eurosport_IT : Lara Gut-Behrami non si ferma più! ?? Vince la discesa in Val di Fassa e supera Petra Vlhova nella generale, Vlhova… - zazoomblog : Sci alpino oggi: orari tv programma pettorali Discesa Val di Fassa e Gigante Bansko - #alpino #oggi: #orari… - zazoomblog : Sci alpino oggi: orari tv programma pettorali Discesa Val di Fassa e Gigante Bansko - #alpino #oggi: #orari… - infoitsport : Discesa in Val di Fassa: vince Lara Gut-Behrami - GagaThalmann : RT @RSIsport: ???????? Scatenata Lara Gut-Behrami! La ticinese trionfa nella discesa della Val di Fassa e vola in vetta alla generale di Coppa… -