(Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “L’appello è sicuramente quello alla prudenza ed a mantenere comportamenti corretti ma spiace che si punti sempre il dito contro iaccusandoli di non rispettare le regole come denuncia anche oggi l’ultimo video del Corriere.it”. Lo dice Luca, deputato e coordinatore federale dellaGiovani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Covid: Toccalini (Lega), 'per gruppo Cairo cittadini irresponsabili'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toccalini

SassariNotizie.com

Lega: 'Chiediamo chiarimenti' approfondimento, Azzolina: "Chiederò ristori formativi per la scuola" Protestano le opposizioni: 'Ci risiamo " dice il deputato della Lega Luca, ...... a maggior ragione in questa fase così difficile per tutto il Paese legata all'emergenza'. Il ... Fabrizio Cecchetti, Jari Colla, Andrea Crippa, Paolo Grimoldi e Luca. La base d'asta per ...Roma, 27 feb (Adnkronos) - "L'appello è sicuramente quello alla prudenza ed a mantenere comportamenti corretti ma spiace che si punti sempre il dito contro i cittadini accusandoli di non rispettare le ...