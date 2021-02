Covid, contagi in calo tra gli over 80 Iss: effetto vaccini da metà gennaio (Di sabato 27 febbraio 2021) Dalla seconda metà di gennaio netto calo di casi di per la popolazione di età superiore agli 80 anni . 'A partire dalla seconda metà di gennaio si osserva un trend in diminuzione del numero di casi ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) Dalla secondadinettodi casi di per la popolazione di età superiore agli 80 anni . 'A partire dalla secondadisi osserva un trend in diminuzione del numero di casi ...

