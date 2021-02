Catastrofisti o continuisti? Il Tardoantico è mobile…

Leggi su ilmanifesto

Secondo il Procopio delle Guerre vandaliche, quando la notizia della presa di Roma da parte dei Visigoti del 24 agosto 410 d.C. raggiunse la corte ravennate, l'imperatore Onorio dapprima proruppe in lamenti, salvo poi tranquillizzarsi alla scoperta che la Roma in questione era la città, non l'omonima gallina del suo pollaio. Il velenoso aneddoto – forse non scevro di allusioni al potere augurale degli uccelli, e amato da Alberto Savinio che, in Sentimento di Ravenna, confessa la propria predilezione per …